Castelnuovo Cilento, accoltellò un vicino per questioni comndominiali: condannato per lesioni

Cade l’accusa di tentato omicidio a carico di un uomo che accoltellò una persona dopo un litigio. L’episodio si verificò il 14 febbraio 2023 a Velina, nel comune di Castelnuovo Cilento. L’imputato V. L. accoltellò un 68 enne all’esito di una lite scoppiata per questioni condominiali, il quale fu trasportato in prognosi riservata all’ospedale di Vallo della Lucania. La lite si era verificata nel centro del paese, dinanzi ad una falegnameria a pochi passi dall’istituto scolastico del piccolo centro. L’imputato, difeso dall’avvocato Gianluca D’Aiuto, fu arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

All’esito del giudizio abbreviato tenutosi ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, aderendo alla prospettazione difensiva secondo cui non vi era in capo all’imputato la volontà di uccidere, ha derubricato il reato originariamente contestato di tentato omicidio aggravato, condannandolo per il reato di lesioni alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.