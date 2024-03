Salerno: tassa d'imbarco, l'ira degli armatori «Costretti a ridurre i servizi perchè penalizzati»

«La tassa d'imbarco per passeggeri in partenza dai porti di Salerno prevista dal Comune andrà a colpire gli utenti delle sole via del mare e l'attività di trasporto marittimo rischierà di essere seriamente compromessa». A dirlo, in una nota, Salvatore Gambardella, presidente AIATP (Associazione Italiana Armatori Traporto Marittimo) che aggiunge: «Le Società saranno costrette a ridurre e sospendere, progressivamente e significativamente, i servizi e le corse causando irrimediabili disagi a partire dalle imminenti festività pasquali. Le iniziative adottate di recente dalle varie amministrazioni invece di favorire il potenziamento del trasporto marittimo quale unica alternativa al trasporto su gomma in Costiera amalfitana, provocheranno conseguenze devastanti sulla mobilità locale e danni incalcolabili per il turismo e l'economia dell'intero territorio costiero. Mi riferisco, in particolare, al nuovo Regolamento Accosti approvato dalla Capitaneria di Porto di Salerno».

«A ciò si aggiunge -rimarca Gambardella-che siamo venuti a conoscenza, senza alcun coinvolgimento, dell'introduzione della tassa di imbarco per i passeggeri in partenza dai porti di Salerno che dovrebbe entrare in vigore dal 1 aprile 2024, nonché della possibile interdizione del Molo Cassone nel Porto di Amalfi a causa lavori di manutenzione straordinaria non eseguiti durante il periodo invernale che potrebbero ridurre o addirittura inibire l'accosto in banchina e l'esecuzione del servizi marittimi nel corso di tutta la stagione turistica.