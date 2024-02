Migliora la risposta alle esigenze sanitarie in città, con l'installazione di un altro defibrillatore al rione Libertà e l'apertura della seconda farmacia nei festivi. Ieri mattina, il sindaco Clemente Mastella ha inaugurato il nuovo defibrillatore installato nei pressi della chiesa dell'Addolorata al rione Libertà. Si tratta del secondo apparecchio in dotazione alla zona più popolosa di Benevento, in prossimità di un'altra chiesa, dopo quello installato nelle vicinanze della chiesa di San Modesto.

APPROFONDIMENTI Miasmi Ponte Valentino segnalazioni e proteste ma resta il «mistero» Benevento, FdI Fortore: «Concorso regionale, nulla per l'Asl sannita» Benevento, Mastella e De Lipsis: «Farmacia bis frutto del lavoro di squadra»

«Abbiamo ritenuto opportuno farlo spiega il sindaco perché si tratta di una zona estremamente popolosa, che ha bisogno di maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Ringrazio il parroco don Gaetano per l'ospitalità e la disponibilità, e suor Gabriella, che ha fatto da interprete per la comunità dei sordomuti, presente in chiesa. Il parroco mi ha raccontato che, qualche anno fa, un giovane è morto per arresto cardiaco in quel quartiere. Una tragedia che poteva essere evitata se ci fosse stato un defibrillatore di cui poter usufruire nell'immediato. Per questo, mi appello al senso civico dei residenti, affinché veglino sull'incolumità dei dispositivi e non si verifichino atti di vandalismo mirati alla loro distruzione. Sarebbe un'azione esecrabile e perseguibile penalmente perché volta a danneggiare la salute dei cittadini. Inoltre, sarebbe necessario che ci fosse qualcuno disposto a controllare il corretto funzionamento dei defibrillatori».

E aggiunge: «Nell'arco di qualche settimana, ne installeremo altri due, uno al Triggio, in prossimità del Teatro romano, per garantire maggiore protezione anche nel corso delle manifestazioni che vi si svolgono, e un altro in contrada Pezzazpiana. Domenica prossima, invece, al Palaparente faremo le dimostrazioni pratiche, destinate a circa 450 volontari per insegnare le manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco e il corretto uso del defibrillatore. Stiamo ottenendo una distribuzione di 13 defibrillatori sul territorio ma è mia intenzione arrivare a quota 20. Tutto è stato fatto grazie all'aiuto di persone amiche, senza che il Comune abbia sborsato neppure un euro. Confermo che nel nuovo Piano urbanistico comunale stabiliremo che tutti gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione e nuova edificazione riguardanti edifici pubblici e condomini prevedano specifici spazi per l'allocazione di defibrillatori. Insomma, puntiamo a raggiungere il massimo grado di cardio-protezione dei nostri concittadini, visto che, in caso di arresto cardiaco, ricevere i soccorsi adeguati nei primi minuti è di fondamentale importanza per la sopravvivenza e per la salvaguardia della qualità della vita dei pazienti».

Il primo cittadino ha inoltre accolto con soddisfazione l'apertura di due farmacie, nel dettaglio Igea e Pacevecchia, per il turno festivo, che si protrarrà fino a fine aprile. «Per la prima volta scrivono in una nota congiunta il sindaco e il delegato alla Sanità Luca De Lipsis ieri sono state aperte due farmacie in città. Un'ottima notizia. Si concretizza così un lavoro di squadra e di efficace collaborazione istituzionale tra Comune, Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici e Asl che, due settimane fa, culminò in un tavolo tecnico a Palazzo Mosti. Con due aperture diurne nei festivi, c'è un reale potenziamento dell'assistenza farmaceutica in città e una riduzione sensibile del rischio di file e disagi. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto grazie a un'intelligente interlocuzione».