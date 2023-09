Torna «I Like Sannio», i giovani dai Forum alla scoperta del territorio

Ritorna «I Like Sannio», l'iniziativa promossa dal Coordinamento Provinciale dei Forum di Benevento. Quest'anno, l'appuntamento è a Casalduni, dove giovani provenienti da diversi forum giovanili avranno l'opportunità di esplorare non solo le bellezze naturali e le prospettive offerte dal territorio, ma anche di scoprire le imprese fondate da ragazzi con l'obiettivo di costruire un futuro radicato nelle proprie terre d'origine.

Il programma della 7° tappa a Casalduni prevede le seguenti attività:

Ore 10.00: Ritrovo in piazza Municipio, momento di convivialità con caffè e i saluti del sindaco.

Ore 10.30: Giro per le suggestive strade del centro con visita al castello, ai luoghi storici legati al 14 agosto 1861 e al Museo Contadino "LA VITA D' 'NA VOTA."

Ore 12.00: Visita e aperitivo presso la rinomata cantina Terra di Briganti.

Ore 15.30: Ritrovo in piazza Municipio per assistere alla coinvolgente gara della "Pallastrella Mista."

A contribuire all'iniziativa l'amministrazione comunale di Casalduni, la Pro Loco di Casalduni, il gruppo Folk Fontanavecchia, la Cantina Terra di Briganti, il Museo Contadino "La vita d'na vota" e la Provincia di Benevento.