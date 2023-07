Cusano Mutri, countdown verso la chiusura delle Olimpiadi giovanili dei Forum

Ultimi due giorni a Cusano Mutri per l'ottava edizione delle Olimpiadi Giovanili dei Forum. In questi giorni, il paese è stato letteralmente «invaso» da giovani che stanno partecipando alle quattro giornate di sport, musica, passione e allegria. Tanti i Forum Giovani che hanno aderito all’evento.

Dopo le tante attività sportive programmate per oggi tra padel, basket 3 contro 3 presso l’area sportiva in via dei Bersaglieri, dama presso il Circolo Arci «00 Lab» in località Palata, Mtb sulla pista «Il Mulino» in località Palata e calcio a 5 presso il campetto in località Pantano, i focus e le visite guidate, domani sarà l'ultimo giorno dedicato alle Olimpiadi.

Alle 8 previste le iscrizioni e l'inizio delle attività: giochi senza frontiere in piazza Carmine Velardo; laser tag in piazza Roma e infine l’arrampicata sempre in piazza Velardo. Alle 11 la visita guidata alle Forre di Lavello a cura della Pro Loco di Civitella Licinio, con ritrovo e partenza da piazza Velardo. A mezzogiorno musica con Radio Company «All day long» nei pressi della piazza e, alle 13, la pausa pranzo. Alle 15 la ripresa delle attività sportive fino alle 19. Alle 20 si svolgeranno le premiazioni e, a seguire, lo schiuma party e il dj set Radio Company.

«Le Olimpiadi dei Forum stanno coinvolgendo l’intera comunità – dice in una nota Floriano Iassogna, presidente Forum Giovani di Cusano Mutri -, in un evento dove i giovani sono l’elemento centrale. Il nostro territorio è ricco di varie forme associative, che già collaborano stabilmente durante tutto l’anno anche in occasione di vari tipi di manifestazioni e debbo dire che l’ottava edizione delle Olimpiadi ha rafforzato sicuramente questo legame». Nel corso delle serate non poteva mancare il «Percorso del gusto» nella centralissima piazza Orticelli, a cura di «Custodiamoci 3.0» con stand gastronomici e tante specialità: arrostiscini, carrati di Pietraroja, pizze, arrosti vari, pancetta porchettata, caciocavallo impiccato, tartufo, formaggi e dolci artigianali.