Giornata mondiale della Gioventù, da Sant'Agata de' Goti un quadro artistico per Sant'Alfonso

Dall'Infiorata del Corpus Domini alla festa di Sant'Alfonso. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant'Agata de' Goti realizzerà un quadro artistico in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Vescovo ed il tema dell'opera sarà la XXXVII Giornata mondiale della gioventù.

I lavori inizieranno nella tarda serata di oggi per poter avere così il tappeto completato per la giornata di domani. I maestri della Società Operaia seguiranno il progetto di un quadro inizialmente previsto per lo scorso 11 giugno e poi non realizzato a causa del maltempo.

«Quest’anno - spiega il presidente dello storico sodalizio Antonio Piscitelli - la pioggia ha limitato notevolmente la realizzazione dei quadri artistici previsti, come da consuetudine, in occasione del Corpus Domini. I temi scelti per quest’anno ricordiamo erano l'allarme siccità e la XXXVII Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona dal 2 al 6 di agosto. Proprio per questo motivo, si è deciso realizzare il quadro rappresentativo la tematica della gioventù nelle giornate tra il 29 e il 30 luglio, in occasione anche della festa patronale in onore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori».

«Il quadro artistico - aggiunge Piscitelli - sarà realizzato in piazza Umberto I, di comune accordo con l’Amministrazione Comunale e l’Unità Pastorale.

L’opera artistica ha interessato particolarmente il vescovo Giuseppe Mazzafaro che, entusiasta dell’idea, ha deciso di portarla all’attenzione del Santo Padre, Papa Franceso. Siamo felici ed entusiasti di questa splendida notizia che ci inorgoglisce e ci riempie il cuore di gioia. Colgo l'occasione per ringraziare il direttore artistico, l'architetto Davide Cesare, il gruppo tecnico da lui guidato e tutti i volontari».