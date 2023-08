Dal Sannio in pellegrinaggio fino al santuario di Montevergine

Come ogni anno in pellegrinaggio da Sant'Agata de' Goti fino al santuario di Montevergine. Donne e uomini, anziani e giovanissimi hanno percorso a piedi i quasi 50 chilometri che separano Presta, nel Comune di Sant'Agata, dall'abbazia arroccata ad oltre 1200 metri di altezza sulla montagna di Mercogliano.

Il tradizionale pellegrinaggio è stato organizzato dalla parrocchia di “Maria Santissima Addolorata” in Presta guidata da don Andrea Ciervo e da quella di “San Pietro Apostolo e San Pancrazio Martire” in Valle di Maddaloni (in Provincia di Caserta ma che rientra nel territorio della diocesi di Cerreto Sannita) guidata da don Giuseppe Campagnuolo, assieme all'associazione "Il Cireneo Odv" che ha garantito l'assistenza lungo tutto il percorso.

I pellegrini, partiti nella notte tra mercoledì e giovedì da Presta hanno raggiunto nella giornata di ieri l'abbazia da dve poi in serata sono rientrati in pullman.