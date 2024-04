Era l'incubo dei condomini del palazzo, soprattutto di un'anziana. Ma la polizia, dopo l'ultimo episodio, lo ha arrestato e portato in carcere. In manette è finito un uomo di 63 anni di Avellino, indiziato di atti persecutori. I fatti si sono svolti proprio nel capoluogo. Gli agenti della Sezione Volanti lo hanno preso poco dopo l'aggressione verbale ai danni dalla signora, una 73enne residente nello stesso stabile.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, poco prima aveva minacciato e aggredito l'anziana. Poi si era allontanato. Quando la pattuglia è giunta sul posto, la vittima era in stato di agitazione. Ha quindi raccontato l'accaduto e ha spiegato di essere già stata oggetto in passato di altre minacce da parte del 63enne. Quest'ultimo è stato rintracciato poco più tardi non lontano dalla palazzina, in prossimità di un bar. Ed è stato condotto in Questura. A conclusione degli accertamenti effettuati è stato tratto in arresto e trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino. Nel corso dell'attività investigativa, anche gli altri condomini hanno confermato che il 63enne creava problemi un po' a tutti.

Gli altri vicini di casa hanno raccontato di ulteriori episodi di cui si sarebbe reso protagonista l'arrestato. Una situazione divenuta insostenibile. Pare che a ogni discussione all'interno del condominio che lo vedeva protagonista, seguivano danneggiamenti di oggetti e suppellettili negli spazi comuni dell'edificio. E poi aggressioni verbali e minacce. Nel mirino, più di ogni altro, proprio la donna di 73 anni, che abita al piano superiore a quello del 63enne. Per l'anziana disagi notevoli e paura costante di imbattersi in quell'uomo. Ma l'ultimo episodio è costato caro al 63enne che è finito dietro le sbarre della casa circondariale di Bellizzi Irpino. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino all'esito delle risultanze investigative e dell'interrogatorio di garanzia ha convalidato l'arresto, emettendo l'ordine di custodia cautelare in carcere.

L'intervento degli agenti della Sezione Volanti, guidati dal vicequestore Rocco Rafaniello, e le conseguenti indagini hanno permesso di porre fine a una situazione divenuta insostenibile per la vittima e per tutti gli altri vicini di casa dell'uomo finito in manette. Quel coinquilino avrebbe generato tensioni continue e danni, secondo quanto viene fuori dalle indagini e dai racconti. I casi di stalking condominiale continuano a crescere anche in Irpinia. Diverse le denunce che si sono registrate negli ultimi tempi. A fine novembre è stato arrestato un 77enne di Domicella. Ad ammanettarlo i carabinieri della Stazione di Marzano di Nola, perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna.

Episodi che si protraevano dallo scorso mese di settembre e che la presunta vittima aveva denunciato. Così sono scattate le indagini da parte degli uomini dell'Arma. L'arresto dell'anziano scaturì da una richiesta di aggravamento avanzata dai carabinieri di Marzano di Nola che aveva riscontrato i fatti esposti dalla signora in svariate integrazioni alla querela sporta nei confronti del 77enne. Il gip stabilì la detenzione nel carcere di Bellizzi Irpino. Si sarebbero ripetuti episodi di stalking nei confronti della signora per motivi legati al parcheggio delle auto e questioni condominiali.