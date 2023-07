Tananai a Benevento per il Bct music: fan in coda da ore

È la notte di Tananai ed i fan sono in trepidante attesa già dalle prime ore di questa mattina. Questa sera il cantautore si esibirà all'arena Musa di contrada Piano Cappelle nell'ambito del Bct Music. L'inizio del live è previsto per le 21,30 ma capannelli di fan sono in attesa già dalle 8 di stamattina.

Organizzati con tende ed ombrelli per ripararsi dal sole e teli per sedersi a terra, una cinquantina di ragazzi stanno attendendo l'apertura dei cancelli, che è prevista per le 18,30, per accappararsi un posto il più vicino possibile al loro artista preferito.