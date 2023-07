Scuola, Strega Alberti consegna sei borse di studio

Strega Alberti consegnerà borse di studio a sei neodiplomati dell'IIS 'G. Alberti' in Amministrazione, finanza e marketing che si sono contraddistinti per il loro percorso di studi. L’iniziativa nasce per ricordare la figura di Giuseppe Alberti, fondatore dell’omonima azienda, acceso sostenitore dell’importanza della formazione dei giovani, tanto che già nel XIX secolo volle che i figli studiassero presso una scuola tecnica commerciale svizzera.

La cerimonia di consegna si terrà giovedì 20 alle ore 10 presso l'aula magna dell'istituto superiore. Interverranno il presidente di Strega Alberti, Giuseppe D’Avino, il dirigente scolastico, Silvia Vinciguerra, ed il direttore dei Servizi generali ed amministrativi, Mariagrazia Santarelli.