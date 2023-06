Bct, Can Yaman infiamma Benevento: fan in delirio e ressa all'ingresso

Chiamiamolo effetto Can Yaman: come un tornado, la bellezza dell'attore e modello turco si è abbattutto sulla terza serata del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Un bagno di folla ha accolto Yaman: gremita piazza Roma, con spettatori arrivati anche da fuori regione. L'attore, durante lo show, si è concesso a selfie e autografi, con buona pace del servizo di sicurezza che ha dovuto fare gli straordinari per arginare i fan della star turca.

Un evento andato sold out nel giro di poche ore. Molti spettatori, rimasti senza ticket gratuitio, hanno cercato di entrare dall'ingresso principale della piazza, e non sono mancati attimi di tensione con gli stewards immediatamente sedati dalle forze dell'ordine.

Il fanclub

Una vera standing ovation per uno degli ospiti più attesi della settima edizione della kermesse. Momenti di delirio quando Yaman ha deciso di guardare in mezzo al pubblico un video lanciato dalla brava giornalista Monica Riva, che ha dovuto sedare un pubblico eterogeneo, composto da ragazze ma anche signore. Presente in piazza anche un fanclub che si firmano come Le Yamanine.

Dopo la prima clip della serata, con Yaman che ha improvvidamente deciso si scendere in platea, decine di spettatori si sono lanciati sull'attore. Solo l'intervento della security, spiazzata dalla scelta del modello turco, ha riportato, si fa per dire, l'ordine in piazza. Anche perchè pochi minuti dopo i fan più accaniti sono addirittua saliti sul palco.

Nel caos generale, comunque, l'intervista è stata portata a termine: dai primi passi in Turchia alla nuova serie su Sandokan, Yaman ha provato a racontare e racciontarsi, elogiando anche Benevento. «Sono da poche ore qui - dice - e mi sembra una bellissima città.

Comprerei volentieri uno degli appartamenti del centro storico».

Yaman ha ricevuto due premi uno alla carriera e un altro per l’impegno nel sociale con la Can Yaman for Children, l’associazione che si occupa di adolescenti e disagio giovanile.