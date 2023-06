Bct, sold out per l'arrivo del cast di Mare Fuori

In attesa di scoprire le emozioni della terza serata del Bct, il festival del Cinema e della Televisione, che vedrà l'arrivo in città di una carrellata di ospiti nazionali e internazionali, tra cui l'attore e modello turco Can Yaman, domani sera a piazza Roma sbarcherà il cast di Mare Fuori, la serie televisiva fenomeno dell'anno. Un evento che ha registrato nel giro di poche ore il sold out, con i fan in trepidante attesa per un selfie o un autografo con gli attori protagonisti che, accompagnati dal produttore della serie Roberto Sessa e dal regista Ivan Silvestrini, racconteranno il successo della serie che ha cambiato la loro vita.

Ma domani si parlerà anche di sport e calcio con il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa.

Appuntamento fissato per le 21.15 in piazza Federico Torre. Caressa racconterà le sue esperienze lavorative legate al mondo dello sport che lo hanno reso nell'ultimo decennio uno dei giornalisti più amati nel panorama televisivo.

Spazio anche al cinema comico, con la proiezione del film "Un matrimonio mostruoso", diretto da Volfango De Biasi. Previsto un incontro con il regista e alcuni attori del cast tra cui Emanuela Rei e Cristiano Caccamo, che incontreranno il pubblico sempre in piazza Federico Torre a partire dalle 22.15.

Infine, nel ricco programma della quarta serata della kermesse, un altro attore, regista e sceneggiatore come Kim Rossi Stuart sarà l'ospite che salirà sul palco di piazza Santa Sofia, dove verrà premiato per il suo ultimo film "Brado". Il film da un soggetto di Rossi Stuart è una storia su un complicato rapporto padre-figlio che vede quest’ultimo costretto ad aiutare il genitore, che ha subito un infortunio, per mandare avanti il ranch di famiglia, una collaborazione forzata che sortirà conflitti, ma guarirà anche ferite emotive, creando nuovi e insperati legami.