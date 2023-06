Checco Zalone a Benevento, piano traffico speciale per lo spettacolo

È stato predisposto il dispositivo di traffico in occasione dello spettacolo di Checco Zalone, in programma per domani, 25 giugno, presso l'Arena Musa in località Piano Cappelle nell'ambito del Bct, il festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento.

Dalle ore 17 di domenica fino al termine dello spettacolo, è istituito il divieto di transito: in contrada San Cumana, dall'incrocio con contrada Cretarossa a quello con contrada Delle Monache; in contrada Cretarossa, all'incrocio con contrada Coluonni e all'incrocio con via Dell'Esperanto; in contrada Delle Monache agli incroci con la Statale Appia, con contrada Piano Cappelle e all'altezza dell'intersezione con il Medical Center.

Sarà vigente il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 17 fino alla conclusione dello show, nelle contrade San Cumano, Delle Monache e Cretarossa.

Si specifica altresì che dalle ore 16 la sosta sarà consentita all'interno dell'area parcheggio del Gaveli Multisala da dove sarà attivato un servizio navetta a cura dell'organizzazione del festival Bct. Tutti i mezzi a due ruote potranno accedere nel parcheggio dell'Arena Musa, poiché esclusi dalle limitazioni previste dal dispositivo traffico.