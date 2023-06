Numeri da capogiro per il Bct, in 5 serate più di 10.000 spettatori

Con lo spettacolo "Amore + IVA" di Checco Zalone all'Arena Musa di Benevento si chiude la settima edizione del Bct, il festival del Cinema e della Televisione. «È stata una cavalcata bellissima - scrive sui social il direttore artistico e ideatore del festival, Antonio Frascadore - una settimana di forti emozioni. Come al solito abbiamo fatto il massimo per rendere tutto perfetto. Porteremo con noi ogni singolo momento vissuto insieme e saranno ricordi bellissimi».

Dal cast di Mare Fuori all'incontro con il divo internazionale Can Yaman, passando per il cinema d'autore di Mimmo Paladino, Marco Bellocchio, Abel Ferrara e Kim Rossi Stuart fino ai volti noti del piccolo schermo come Fabio Caressa, Ludovica Nasti e Benedetta Parodi.

Cinque serate, oltre 30 ospiti, più di 10.000 spettatori e 150mila visualizzazioni sul sito del festival.

Sono i numeri da record per la settima edizione di una kermesse che nel giro di pochi anni si è affermata come una tra le più importanti manifestazioni italiane, promuovendo in ogni possibile sfaccettaura la cultura cinematografica e televisiva italiana e internazionale.

A chiudere il festival, lo show di Checco Zalone, magistralmente accompagnato da una band di primo piano, che ha divertito, in maniera travolgente, gli oltre 3.000 spettatori arrivati non solo da Benevento all'Arena Musa. Il comico pugliese si è simentato anche in brani che lo hanno reso famoso come ‘La Prima Repubblica’, ‘Immigrato’

fino ad ‘Angela’ richiesta a gran voce dal pubblico.