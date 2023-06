Bct, fan in delirio per Mare Fuori e Caressa, oggi chiusura con Zalone

È stata la notte di Mare Fuori, l'accalamata serie tv ambientata in un carcere minorile di Napoli che ha genuto incollati alla televisione milioni di spettatori. In una piazza Roma sold out il regista Ivan Silvestrini e alcuni degli interpreti della serie televisiva record di ascolti hanno raccontato la loro straordinaria esperienza televisiva che, con lo strepitoso successo della serie, ha finito con il cambiare le loro vite. Presenti Antonio D'Aquino (Milos), il beneventano Alessandro Orrei (Mimmo), Clotilde Esposito (Silvia), Artem (Pino), Francesco Panarella (Cucciolo) e il giovanissimo Giuseppe Pirozzi (Micciarella).

«Sento che le cose stanno andando nella direzione giusta anche per questa quarta serie, al netto di alcune assenze importanti. Ma questi ragazzi sono straordinari e non faranno sentire la mancanza a chi ci ha detto addio. Sarà un'altra estate di intenso lavoro e andremo avanti con le riprese fino ad ottobre. La serie andrà in onda ad inizio anno» spiega il regista Silvestrini.

Il conduttore e giornalista Mario Manca ha provato a toccare tutti i principali temi della serie, soffermandosi su alcune curiosità. «A differenza del mio personaggio - spiega Pirozzi, in arte Micciarella - sono una persona molto pacata.

Però sono innamorato di un personaggio pazzesco coe Micciarella». Il quindicenne è stato uno degli attori del cast più apprezzato dal giovane pubblico presente in platea.

Spazio anche al beneventano Alessandro Orrei, che nella serie interpreta un personaggio complesso e oscuro come Mimmo. L'attore sannita ha raccontato quanto è stato difficile subentrare in una serie così accalamata e con equilibri ben stabiliti. «All'inzio ero molto preoccupato. Poi dopo il primo giorno ho trovato dei fratelli non dei colleghi– afferma Alessandro – ed essendo nato e cresciuto in questa città stasera sono il più emozionato. Interpreto un personaggio che parla poco ed è costretto a lottare con i suoi demoni e ciò lo porta a riflettere molto su quello che vorrebbe essere».

I ragazzi di Mare Fuori hanno ricevuto il premio come migliore serie tv italiana dal direttore del Festival, Antonio Frascadore, accompagnato dal direttore della Film Commission, Maurizio Gemma e dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha ringraziato Frascadore per le forze messe in campo, e hanno cantato con tutta la piazza la famosa sigla della serie.

In piazza Federico Torre spazio allo sport con il giornalista e telecronista Fabio Caressa che, accompagnato dal conduttore Antonio Martone, ha proposto un viaggio attraverso le telecronache storiche e la conduzione della tv. Il giornalista romano ha parlato anche dell'annus horribilis del Benevento Calcio, ripiombato negli abissi della serie C. «Ho sofferto insieme ad un mio collaboratore vedendo le sorti Benevento. La squadra era stata costruita per vincere. Ma il calcio è uno sport anche di testa. Per molti giocatori non abituati a lottare per la salvezza in B non è stato facile entrare in questa nuova mentalità», sottolinea Caressa.

In piazza Santa Sofia il cinema d'autore con Kim Rossi Stuart, con l'attore regista che ha ricordato le sue esperienze vissute davanti e dietro la macchina: da personaggi come Vallanzasca e il Freddo di Romanzo Criminale al suo ultimo lavoro "Brado", proiettato al termine dell'intervista. Presentato anche il film "Un matrimonio mostruoso" da Cristiano Caccamo, Emanuela Rei ed il regista Volfango De Biasi.

Stasera gran finale con lo spettacolo teatrale di Checco Zalone “Amore + IVA” (attesi oltre 2.500 spettatori). Varato un imponente piano sicurezza, con l'area di Piano Cappelle blindata dalle 17 fino a notte. Il comico salentino chiuderà la settima edizione del Festival del Cinema e della Televisione, che è già entrato nella storia per la presenza recod di spettatori in città.