Paolo Bonolis al Bct di Benevento: incontro aperto al pubblico venerdì 28 giugno

Paolo Bonolis sarà uno degli ospiti del Bct, il festival dedicato al mondo del cinema e della televisione, ideato e curato dalla direzione artistica di Antonio Frascadore.

Tra i più celebri e amati conduttori della televisione italiana, negli ultimi quarant’anni Paolo Bonolis ha condotto, per Mediaset e per la Rai, alcune tra le più importanti e popolari trasmissioni tv ed è stato ideatore, autore e anima di programmi innovativi di straordinario successo, che hanno segnato la storia dell’intrattenimento in televisione. Nel 2019, ha pubblicato inoltre il bestseller “Perché parlavo da solo” seguito nel 2022 da “Notte fonda”, entrambi editi da Rizzoli. Venerdì 28 giugno, Bonolis sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico, in Piazza Roma, condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia, per ripercorrere la sua straordinaria carriera.