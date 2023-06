Blindata l'area di Piano Cappelle dalle 17 fino a notte. Lo spettacolo di Checco Zalone ha infatti richiesto il varo di un piano sicurezza che comprende anche le disposizioni sul traffico veicolare e quindi la creazione di un isola pedonale intorno alla struttura del Musa, dove si esibirà l'artista. Attesi oltre 2.500 spettatori. L'ordinanza per questo spettacolo è stata varata ieri mattina dal questore Edgardo Giobbi, dopo un ulteriore verifica di tutti gli elementi, e prevede una presenza delle forze dell'ordine in zona a partire dalle ore 17. Scatterà così il divieto di transito in contrada San Cumano, dall'incrocio con contrada Cretarossa a quello con contrada Delle Monache; in contrada Cretarossa all'incrocio con contrada Coluonni e all'incrocio con via dell'Esperanto; in contrada Delle Monache agli incroci con la statale Appia, con contrada Piano Cappelle e all'altezza dell'intersezione con il Medical Center. Oltre al divieto di transito scatta il divieto di sosta con rimozione dei veicoli con carri gru dalle 17 fino alla conclusione dello spettacolo nelle contrade Cretarossa, San Cumano e Delle Monache.

APPROFONDIMENTI Civico 22: «Mobilitazione per piazza Pacca»» Colpo davanti al supermercato, arrestati i rapinatori Nuovi loculi e ossari, domande entro fine luglio

Gli spettatori potranno utilizzare per parcheggiare le auto i mille posti della multisala "Gaveli" a cui si potrà accedere dalle ore 16. Da qui gli spettatori percorrendo una stradina, che si snoda per circa un chilometro e potranno raggiungere a piedi l'area del Musa, in alternativa potranno servirsi di tre bus messi a disposizione dagli organizzatori ed affidati alla ditta Sellitto, che effettueranno un servizio navetta, sia prima che dopo lo spettacolo. Al termine della rappresentazione le navette saranno potenziate con un ulteriore bus, tenuto conto che il deflusso vedrà lasciare il Musa in contemporanea tutti gli spettatori.

A tale riguardo gli organizzatori proprio per favorire l'accesso hanno invitato gli spettatori ad anticipare l'arrivo al parcheggio della multisala in modo da evitare pericolosi imbuti. L'afflusso al parcheggio sarà possibile a partire dalle 16, cinque ore prima dell'inizio dello spettacolo, che inizierà alle 21. L'area Musa si potrà raggiungere anche con bici, moto, monopattini: i possessori dei veicoli a due ruote potranno parcheggiare a pochi metri dall'area dove sono attrezzati due mini-parcheggi.

Per attuare questo articolato piano vi sono state più riunioni in Questura, ma il tutto è passato al vaglio del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Carlo Torlontano.

Stasera è previsto un consistente numero di agenti della polizia di Stato, carabinieri, guardie di finanza, agenti della polizia penitenziaria e appartenenti alla polizia municipale. I servizi saranno diretti dal primo dirigente della Questura, Giuseppe De Paola, che si avvale della collaborazione del vice questore Flavio Tranquillo, presente anche il maggiore dei carabinieri comandante della Compagnia Vincenzo Falce e il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco. Il questore Edgardo Giobbi ha motivato la necessità di questo piano con motivi di sicurezza, che bisogna sempre tener presente quando vi è un consistente numero di persone che prende parte ad avvenimenti. Inoltre si vuole scongiurare il rischio di ritrovarsi di fronte agli stessi problemi registrati lo scorso anno, il 31 luglio, in occasione del concerto di Antonello Venditi e Francesco De Gregori. Basti ricordare la presenza di veicoli fin sotto la struttura del Musa, che provocò situazioni di caos nel deflusso. Un piano di sicurezza che in caso di disco verde verrà riproposto anche il 28 luglio quando al Musa si esibirà Mannarino e il 29 luglio quando ci sarà Tananai.