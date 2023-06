Nuovi loculi e ossari, domande entro fine luglio

A Sant'Angelo a Cupolo il Comune si appresta a realizzare nuovi loculi ed ossari, in una misura che sarà quantificata anche attraverso le manifestazioni di interesse dei cittadini. «Considerato che sussiste la necessità di provvedere alla realizzazione di nuovi loculi ed ossari per soddisfare le future richieste di concessione, è intenzione di questa amministrazione - si legge nella nota diramata dal municipio - procedere alla definizione del progetto esecutivo da porre a base di gara. Dato atto che alla realizzazione delle opere si intende provvedere con i proventi derivanti dalla concessione dei loculi ed ossari stessi, in questa prima fase si intende acquisire la sola manifestazione di interesse all'assegnazione in concessione, per quantificare l'effettiva necessità della cittadinanza e conseguentemente, procedere alla relativa programmazione dei lavori per la realizzazione degli interventi».

I cittadini interessati alla presentazione dell’istanza potranno utilizzare un modulo disponibile presso la sede e sul sito internet del Comune. Le istanze, corredate del documento di riconoscimento del richiedente dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo, o trasmesse a mezzo pec, entro il 31 luglio.

Chi ha già versato, negli anni passati, l’acconto per acquisto della concessione di loculi ed ossari dovrà esibire presso l’ufficio preposto, la documentazione attestante l’avvenuto versamento e impegno di acquisto. Ai fini dell’assegnazione si terrà conto delle domande presentate secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse.