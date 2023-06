Cimitero di Benevento, prorogato termine per le esumazioni e le estumulazioni

Con ordinanza sindacale del Comune di Benevento è stata disposta la proroga al 31 luglio 2023 delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie. I cittadini interessati possono prendere contatto con l'Ufficio Servizi cimiteriali a via del Pomerio (Palazzo ex Impregilo) per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

L'ordinanza dispone, altresì, che in caso di scadenza degli atti di concessione si procederà d'ufficio alle operazioni cimiteriali, previo avviso pubblico in cui sarà data comunicazione del giorno previsto per l'esumazione o estumulazione.

I resti ossei rinvenuti saranno riposti in apposite cassette e conservati nell'ossario comunale. Qualora i parenti richiedessero la concessione delle cellette ossario o l'acquisto di cassette di zinco, gli oneri sarebbero a loro carico.

L'iniziativa mira anche a verificare nel concreto quanti spazi possano liberarsi all'interno dell'unico luogo di sepoltura della città che è periodicamente sul punto di scoppiare come certificato dagli stessi provvedimenti di revoca. L'ultimo intervento comunale, dal costo complessivo di 65.433,19 euro, risale allo scorso novembre e ha portato alla realizzazione di 60 loculi realizzati nell'ala edificata più di recente.