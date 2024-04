Approvato dalla giunta comunale di Cesa il progetto di finanza destinato all’ampliamento del cimitero cittadino. L’investimento previsto, pari a quasi 1 milione e mezzo di euro, finanzierà la costruzione di circa 500 nuovi loculi e 60 ossari su un terreno già dotato di vincolo cimiteriale: «Abbiamo lavorato ad un nuovo ampliamento – sottolinea l’assessore con delega ai Servizi cimiteriali, Francesco Maria Turco – che non inciderà sulla struttura esistente. Provvedendo agli espropri, i lavori interesseranno una striscia di terreno adiacente alla struttura; in tal modo lo spazio abbastanza importante che vi è attualmente nel cimitero non sarà toccato».

Sul progetto, così il sindaco Enzo Guida: «Nel corso della mia gestione abbiamo messo mano al completamento della vendita dei loculi in merito al precedente ampliamento, andando a sistemare un vero e proprio caos che vi era. Ad oggi, però, non ci sono più loculi disponibili. Quindi, a fronte della crescente richiesta dei cittadini, abbiamo accolto la proposta di un promotore privato e abbiamo dato il via alla procedura». L’intervento andrà ad incrementare quelli precedenti, tra cui la realizzazione di coperture per via delle piogge e l’impianto di energia elettrica: «Con questo nuovo progetto si elimineranno anche i campi di inumazione, creando una serie di giardinetti nell’area cimiteriale. Inoltre, abbiamo in mente di destinare una parte dei fondi Pnrr alla digitalizzazione dell’area cimiteriale, così tutti i cittadini potranno fare un tour virtuale nel cimitero e sapere precisamente la posizione dei loro cari». Il progetto di ampliamento si aggiunge, peraltro, ad altre iniziative del Comune cesano.

Proprio ieri, infatti, in via Matteotti, nei pressi del campo sportivo, è stato inaugurato il “Mangiaplastica”. Si tratta uno strumento innovativo, realizzato con i fondi del ministero dell’Ambiente, che efficienta non solo la raccolta differenziata, ma permette ai cittadini fruitori di cumulare dei punti che si convertono, poi, in coupon da utilizzare presso i locali commerciali che hanno aderito al progetto.