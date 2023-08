Liceo off limits, gli esami avviati grazie ai vigili

Il liceo classico “Pietro Giannone" di Benevento letteralmente “impacchettato”, questa mattina, dall'allestimento per i concerti-clou di «Città Spettacolo» in programma a piazza Risorgimento. Off limits sia l'ingresso principale che quello secondario, come spiega la dirigente dell'istitututo, Teresa De Vito. «Oggi erano in programma le prime prove di recupero dei debiti formativi, che impegnano docenti e studenti; e ovviamente, in vista dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico, è particolarmente intensa l'attività degli uffici amministrativi e delle tante figure che condividono compiti organizzativi e di programmazione; ma ci siamo ritrovati nell'impossibilità di accedere ai locali e solo l'intervento della polizia municipale ha poi consentito la realizzazione di un varco».

Nei momenti concitati che hanno caratterizzato la mattinata sono stati coinvolti, affinché la questione venisse risolta tempestivamente, anche il Comune e la Provincia di Benevento, il primo ente in quanto promotore di "Città Spettacolo", il secondo in quanto riferimento istituzionale per gli istituti superiori.