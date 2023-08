Al giro di boa, «Benevento Città Spettacolo» propone lo spettacolo di punta del cartellone: il concerto di Gianni Morandi «Go Gianni go», in programma in piazza Risorgimento alle 21.30. Dopo aver inseguito Morandi per tre anni, il direttore artistico della kermesse beneventana Renato Giordano è finalmente riuscito a bloccare una tappa del tour estivo del cantante bolognese. Circa quattromila i biglietti venduti per il concerto di questo «eterno ragazzo», ritenuto da molti addetti ai lavori il personaggio dell'anno.

Nell'ambito del suo tour, percorrendo l'Italia da Nord a Sud, Morando porta sul palco le più celebri canzoni di ieri e di oggi, ingredienti di una carriera che sembra davvero non aver fine, risalendo momenti di vuoto con successi che hanno avuto il merito di riscuotere consensi trasversali, dai senior fino ai più giovani. Il segreto del successo di questo tour estivo sta proprio nel fatto che il cantante propone i successi del passato ma anche le hit più moderne, in particolare quelle nate dalla collaborazione, ma soprattutto dalla grande amicizia, con Jovanotti, contenute nell'album «Evviva».

In scaletta, insieme ai brani più recenti come «Allegria», «Apri tutte le porte», «Anna della porta accanto», che portano la firma di Jovanotti, i classici di un repertorio che hanno segnato gli snodi fondamentali della sua carriera, da «Se perdo anche te» a «Occhi di ragazza», da «Bella signora», a «Scende la pioggia», «Uno su mille», «Banane e lampone». Previsto anche un mix di successi come «Canzoni stonate», «La fisarmonica», «Non son degno di te», «Un mondo d'amore», canzoni che tra l'altro furono anche le colonne sonore dei «musicarelli» interpretati da un giovanissimo Morandi.

Il concerto, dunque, prenderà il via alle 21.30 con apertura degli ingressi alla piazza a partire dalle 19. La raccomandazione dello staff di Giordano è quella di raggiungere in tempo piazza Risorgimento al fine di evitare incresciose file ai varchi. L'unica incognita sull'evento è legata al fattore meteo. Le previsioni parlano di pioggia, con la Protezione civile che ha annunciato l'allerta gialla in tutta la Campania. Giordano, però, si dice fiducioso e segue con convinzione l'ipotesi che la pioggia si presenterà copiosa nel pomeriggio, per poi concedere una tregua in serata. L'organizzazione ha inoltre la possibilità di ritardare di 60 minuti l'inizio degli spettacoli in cartellone per far fronte a fattori imprevedibili, come - appunto - la pioggia. L'eventuale decisione di rinviare il concerto in caso di maltempo verrà adottata solo nel pomeriggio, in base a quella che sarà la situazione che si prospetterà per la serata. In caso di condizioni meteo avverse, sono a rischio tutti gli appuntamenti di «Città Spettacolo» previsti all'aperto.

In ogni caso, si parte con «Piazze d'Autore» e la presentazione e proiezione di «Mind» (Robin&sons edizioni), con Enrico De Agostini (ore 19.30, piazza Torre). A seguire «Intelligenza artificiale, metaverso e sostenibilità in medicina», con gli interventi di Bruno Villari, Quirino Ciampi, Antonio Coronato e Giovanni Pietro Ianniello. Alle 21.30 l'associazione «Il canto del Sannio» nello spettacolo «T'o raccontano a Napule. Made in Benevento».

In piazza Roma, a partire dalle 21, musica con «Leda P - Il solito posto» e, a seguire, «Rap in town» con le voci di Tamburo e di altri rapper sanniti. Nei giardini della Rocca dei Rettori ultimo appuntamento con «Il paese dei sogni», cartellone teatrale per ragazzi a cura di «Teatro Eidos». In scena «OcchioPinocchio», scritto e diretto da Virginio De Matteo. Sempre per i più piccoli, due spettacoli di burattini e musica di Giò Ferraiolo (piazza Papiniano ore 20.30 e 21.30) con «Pulcinella in una ballata fantastica» e «Pulcinella in una nottata di guai a Città Spettacolo».