Cosa fare a Benevento (oltre al Bct)

GIUNGE AL TERMINE IL PROGETTO "EDU.CO"



Domani mattina si conclude il progetto "Edu.Co. Educativi Comuni / Comuni Educativi" con l'evento intitolato "Il protagonismo giovanile come responsabilità condivisa", che si tiene alle 10.30 a Palazzo Paolo V a Benevento. Dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti gli interventi dell'assessore alla cultura, Antonella Tartaglia Polcini, di Maria Fanzo della cooperativa sociale Nuovi Incontri, coordinatrice del progetto Edu.Co. e di Simona Boniello della Fondazione Caporaso, che parlerà di strategie di intervento per l'identificazione precoce del disagio. A seguire, interverranno alcune dirigenti scolastiche di Benevento e le conclusioni sono affidate a Simona Rotondi, coordinatrice delle attività istituzionali dell'impresa sociale "Con i bambini".





RUGBY SUMMER FEST 2023



A conclusione dell'anno sportivo la Società Rugby Factory Benevento ASD organizza il "Rugby Summer Fest 2023": un pomeriggio di sport e solidarietà che si tiene nell'impianto sportivo "E. Tontoli" di via Santa Colomba domani dalle ore 18, con l'obiettivo di far incontrare contemporaneamente tutti i protagonisti del progetto "Educazione alla legalità attraverso il Rugby": professori, genitori e alunni dell'I.C. G.B. Bosco Lucarelli di Benevento. La serata si concluderà con il consueto "terzo tempo" in stile rugbistico e coinvolgerà anche i soggetti protagonisti del progetto "Rugby per tutti, sempre attivi" della F.I.R., in collaborazione con la Fondazione Giovanni Caporaso e l'associazione Persone Down – sezione di Benevento. Nel pomeriggio è previsto anche il primo allenamento sul campo del neo costituito team special rugby che punta a consolidare la propria attività in maniera concreta.





DONNE E MAFIA AL TEATRO ROMANO



L'ordine degli avvocati di Benevento ha organizzato una serata speciale al teatro romano con la messa in scena dello spettacolo "Donne e mafia". L'ingresso è su inviti, disponibili presso la segreteria dell'ordine degli avvocati, al secondo piano del palazzo di giustizia, a partire dalle 20.15 e rientra negli eventi formativi per gli avvocati, ma è aperto anche alla cittadinanza. Previsto l'intervento delle Autorità civili e militari, in omaggio al ruolo sociale dell'Avvocatura, per ricordare insieme il sacrificio di uomini e donne, impegnati nella lotta a tutte le mafie che hanno pagato con la vita l'attaccamento ai valori dello Stato.





LA "NOTTE DI SAN GIOVANNI" A CURA DI SABBA DE NUCE



Nella notte tra il 23 e il 24 giugno la cittadinanza è invitata a partecipare alla rievocazione di una tradizione storico-popolare: il rituale della notte di San Giovanni. Per l'associazione Sabba de nuce è una notte magica, perché la più importante secondo la tradizione del folklore popolare, in quanto la notte di San Giovanni è la notte dei presagi e delle comparanze, quando le ragazze cercano segnali per comprendere che potrebbe accompagnarle per il resto della loro vita e altre profezie simili. Nella sede della fondazione Gerardino Romano a Benevento in via Monteguardia si ripeteranno insieme i rituali fino a notte fonda. L'appuntamento è dal tramonto in poi...

PREMIAZIONE CONCORSO "MARCO DI MEOLA"

Sabato 24 Giugno 2023, alle ore 18.00, la Fondazione Gerardino Romano, presso Palazzo del Genio, Via Giuseppe D'Andrea 87, Cerreto Sannita (Bn), organizza la cerimonia conclusiva della quarta edizione 2022 del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”. Modera l'incontro Maria Teresa Imparato, Presidente della fondazione e intervengono Felice Casucci, assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo della Regione Campania, Giovanni Parente, sindaco di Cerreto Sannita, con la partecipazione della famiglia del poeta Marco Di Meola, scomparso all'età di 28 anni e pluripremiato postumo.

