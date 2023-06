Ecco cosa c'è in programma in settimana a Benevento

IN AZIONE

L'Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità ed Enti montani) organizza in Piazza San Rocco a Molinara l'incontro "Territori in azione". L'inizio dei lavori è fissato per le 16 di oggi presso il Palazzo Ionni. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Addabbo, del presidente della Provincia, Nino Lombardi, del presidente della Comunità montana del Fortore, Zaccaria Spina e del presidenteUncem Campania, Vincenzo Luciano, con interventi di Domenico Nicoletti, segretario generale dell'osservatorio europeo del paesaggio di Arco Latino e di Carola D'Agostino, esperta in studi e analisi per l’elaborazione di strategie di sviluppo locale.

NELLA CORTE

Torna a presentare un suo libro Nicola Sguera, docente del liceo Giannone di Benevento e volto noto nella politica locale. Questa volta Sguera propone le poesie raccolte nel volume "Extravagantes" di cui leggerà alcuni versi ai

presenti. Oltre all’autore ci saranno diversi "animatori" del cenacolo poetico "Nel segreto dell'inchiostro", costituitosi presso Casa Naima, libreria di San Giorgio del Sannio. L'appuntamento è per le 21 di mercoledì a Casa

Sguera, masseria di Contrada San Cumano.

ALLO SHOWROOM

Sempre mercoledì 21,ma alle 11, nello showroom di Pedicini Arredamenti in via Nenni a Benevento, si presenterà alla stampa la nuova edizione della kermesse musicale "Sannio Music Fest" che porterà nel Teatro Romano 6 concerti dal vivo da giugno a luglio.

A TELESE TERME

Ancora mercoledì alle 18.30 a Telese Terme, nella sede della Fondazione Gerardino Romano, si tiene l'incontro "La scrittura cinematografica. Immagini e narrazione letteraria". Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della

Fondazione, e interviene Gabriele Marcello, scrittore e docente di sceneggiatura e scrittura creativa all'Università degli Studi di Teramo e alla Roma Film Academy.

IN LIBRERIA

Per i bambini tra gli 8 e i 10 anni e dagli 11 ai 13 anni presso la libreria Barbarossa di Benevento, ogni lunedì e giovedì (17.30 - 19) l'associazione "Culture e letture" organizza un breve corso estivo di scrittura e lettura ad alta voce.

Per info e iscrizioni chiamare il numero 3496672566.

AL COMUNALE

Il 22 giugno, alle 19.30, il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento ospita il concerto "Piovano & friends – in cinque per Brahms". In scena il Maestro Luigi Piovano, primo violoncello solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; con lui le violiniste Grazia Raimondi e Selene

Pedicini, la violista Chiara Antico ed il pianista Marco Sollini.

Per segnalare: mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it