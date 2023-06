Sarà Stefano Bollani ad aprire il Bct Music

Stefano Bollani sarà a Benevento per il Bct Music, edizione 2023. Accompagnato dall'OFB il pluripremiato pianista Stefano Bollani suonerà per la prima volta a Benevento, sul palco del Teatro Romano. Il direttore d'orchestra è il giovane Nicolò Jacopo Suppa, che si esibiranno con un fantastico programma musicale:

M. Ravel, Ma Mère l'Oye

G. Gershwin, Rapsodia in blu

pianoforte STEFANO BOLLANI

G. Gershwin, Un Americano a Parigi

I biglietti per assistere al concerto che si terrà al Teatro Romano il prossimo 10 luglio, alle 21.30, sono già in vendita e vanno dai 10 ai 50 euro.

Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che si svolgerà quest'anno dal 21 al 25 giugno 2023. Il festival, ideato e diretto da Antonio Frascadore, negli anni sta crescendo sempre di più e oltre a celebrare il mondo del piccolo e del grande schermo con ospiti internazionali, anteprime, incontri, organizza quest'anno anche eventi teatrali e musicali.

La manifestazione, giunta quest'anno alla settima edizione, celebrerà i grandi registi del cinema italiano, gli attori più acclamati dal pubblico, i personaggi del mondo della tv e dello sport e grandi protagonisti della musica, arrichendo la programmazione estiva di Benevento e del Sannio con nomi di spessore.