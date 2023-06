Una mini serie televisiva per i giovani «con importanti contenuti sociali». È l'obiettivo annunciato ieri mattina da Maurizio Gemma, direttore generale della Film commission Regione Campania, al termine di un incontro promosso dalla Commissione cultura del Comune di Benevento e gli operatori del settore. La città delle Streghe, dunque, che oggi ospiterà all'Arena Musa la chiusura del Festival del Cinema e della Televisione (Bct), con lo spettacolo comico di Checco Zalone, si accinge a trasformarsi in una delle location campane per le grandi produzioni cinematografiche e televisive.

«È solo l'avvio di un percorso su cui puntiamo moltissimo spiega la presidente della Commissione cultura, Mara Franzese è stata una prima riunione proficua a cui ne seguiranno altre di natura operativa». Da accantonare, però, l'idea di istituire una Film Commission a Benevento. «La legge Franceschini ci impedisce di farlo perché sono disciplinate soltanto le commissioni a carattere regionale o provinciale. Prevede il pieno e forte coinvolgimento delle imprese e dei professionisti del settore e Gemma sarà qui anche le prossime settimane per affrontare programmi operativi» prosegue la Franzese.«La Regione Campania si è dotata di strumenti normativi che negli ultimi anni ci hanno fatto fare passi in avanti. Guardiamo Napoli, ad esempio, dove abbiamo collaborato in serie di successo come "L'amica geniale" o "Mare Fuori", ma anche Salerno dove abbiamo collaborato con "L'avvocato Malinconico". In questo contesto sono certo che Benevento ha molte carte da giocarsi. Abbiamo iniziato a costruire un percorso, lavorando sodo per convincere le grande produzioni a investire sul territorio. Le prospettive sono interessanti e in massimo tre anni il lavoro che stiamo svolgendo porterà i suoi frutti».

Ma qualcosa nell'aria c'è già. «Stiamo discutendo da un paio di settimane con una società italiana molto importante di portare a Benevento la produzione di una miniserie tv che tratta problematiche di interesse sociale, che riguardano soprattutto le giovani generazioni». Un incontro che chiude simbolicamente il cerchio in una settimana magica per la città, con strade e piazza sold out per il Bct, ma che apre anche nuove prospettive. Gemma, arrivato in città proprio per la chiusura del Bct, ha elogiato la manifestazione ideata da Antonio Frascadore. «Il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento è tra le grandi realtà nazioni e rappresenta un'eccellenza per tutto il Mezzogiorno. I miei complimenti al direttore Frascadore».

Ha messo in evidenzia le potenzialità della città, l'assessore alla Cultura di palazzo Mosti, Antonella Tartaglia Polcini, sottolineando come sia essenziale preparare il territorio per accogliere le produzioni e accompagnare il processo di crescita dei professionisti e delle imprese specializzate in materiale audiovisivo. «La dimensione del protagonismo giovanile è un dovere istituzionale di questa amministrazione e di un territorio che è ricco di storia e memoria che deve guardare al presente e al futuro tentando di valorizzare il più possibile, non soltanto le realtà territoriali di carattere storico, archeologico o etnoantropologico, ma anche i talenti. dichiara la delegata comunale . Va in questa direzione una manifestazione come il Bct, che sta crescendo sempre di più in valore culturale e attrattività. Unendo la potenzialità del nostro territorio a manifestazioni culturali come il Bct, possiamo convergere verso l'obiettivo comune di favorire la promozione dell'imprenditorialità e dell'investimento sull'audiovisivo e digitale sul nostro territorio. L'incontro di oggi (ieri, ndr), fa da chiusura a un percorso avviato negli anni ma è anche il preludio ad un'attività concreta per promuovere investimenti e condizioni realisticamente possibili di insediamenti di attività in questo comparto sempre più vivace».