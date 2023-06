Bct, cambiano gli orari di esposizione dei rifiuti

Con un’ordinanza sindacale è stata disposta la modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti per il servizio porta a porta dal 22 al 26 giugno. Il documento è motivato dal contestuale svolgimento nella zona del centro storico del festival Bct (Benevento Cinema e Televisione).

Pertanto l’esposizione della carta prevista per il giorno giovedì 22/06/2023 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno venerdì 23/06/2023 dalle ore 00:00 e fino alle ore 9:00; l’esposizione della frazione organica prevista per il giorno venerdì 23/06/2023 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno sabato 24/06/2023 dalle ore 00:00 e fino alle ore 9:00; l’esposizione del vetro prevista per il giorno domenica 25/06/2023 dalle ore 20:00 alle 23:59 dovrà eseguirsi il giorno lunedì 26/06/2023 dalle ore 00:00 e fino alle ore 9:00.

Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta dovranno adeguarsi ai nuovi orari. Nello specifico l'area interessata comprende viale dei Rettori, piazza IV Novembre, corso Garibaldi, piazza Santa Sofia, piazza Federico Torre, via de Julis, via de Rende, piazza Arechi II, via Franco, via Mario La Vipera, vico I e II Trescene, via Papa Vittore III, piazza Piano di Corte, via Pantaleone, via Sant'Agostino, via Verdi, via de Nicastro, vico Feoli, via Camerario, vico S. Nicola, vico Volpe, vico S. Stefano, via E. Mutarelli, via Manciotti, via Traiano, via III Settembre, vico Diomede, via Ruscelli, piazza Ruscelli, piazza Papiani, via G. de Vita, piazza Sabariani, via largo Feoli, via A. Pacca, via Annunziata, vico S. Vittorino, rampa Annunziata, rampa Porta Rufina, via S. T. Mele, vico S. Artelaide, via G. Repola, via S. Bologna, piazza de Martini, via O. Pupilio, via Echemperto, piazza Roma, via Odofredo, vico Foppa, via A. De Blasio, vico Borea, via San Vittorino, vicolo Assise, via T. Pellegrini, piazza Guerrazzi, vico Noce, vico Arechi, vico Trappeto, via Umberto I, via S. Borgia, piazza Orsini, via Ennio Goduti, piazza Dogana, via I Morra, via Damaso, via Papiniano, via L. Della Greca, largo B. Feoli, via porta Rettore, via C. Rampone, piazza Mazzini, via Carrozzieri, via P. de Caro, via Madonnella.

Le utenze non rientranti nel perimetro del servizio di raccolta porta a porta che è stato sopra indicato continuano ad esporre i rifiuti secondo il normale calendario.