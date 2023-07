Bct Music Festival, buona la prima con Bollani

L'ironia e il genio artistico e musicale di Stefano Bollani hanno incantanto il Teatro romano di Benevento, cornice scelta dal direttore artistico Antonio Frascadore per l'inaugurazione della terza edizione del Bct Music Festival, appendice del Festival del cinema e della televisione, andato in scena con numeri record solo poche settimane fa. Ad affiancare il talentuoso pianista, l'IOrchestra filarmonica di Benevento diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa, in un programma dedicato a Gershwin e Ravel.

Protagonista della serata, in un Teatro romano da sold out come non succedeva da anni per un concerto, Bollani ha improvvisato e coinvolto il pubblico e ha proposto in scaketta anche una sua personalissima rivisitazione di «Per Elisa» di Beethoven in una versione avanguardista.

Eccezionali i 40 componenti dellOorchestra filarmonica di Beneveneto, che hanno prima accompagnato il pianista milanese, per poi prendersi la scena, chiudendo la prima serata del Festival. Ofb che sarà protagonista venerdì 14 luglio alle ore 21 in un omaggio al cantautore Fabrizio De Andrè sotto forma di concerto sinfonico, affidato alla voce di Leonardo De Stasio e alla direzione di Letizia Vennarini. Poi Carmen & Bolero (16 luglio) in collaborazione con la Compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello. Infine il 2 settembre sempre al Teatro romano Let's Jazz: Luca Aquino plays Battisti.

Il Bct Music Festival invece proseguirà con due serate dedicate ai più giovani. Il 28 luglio all'Arena Musa il concerto di Mannarino, il 29 luglio, sempre nella stessa location, sarà la volta di Tananai. «Anche per questa terza edizione, la nostra proposta musicale punterà a coinvolgere target differenti, contribuendo a far conoscere anche due suggestive location del nostro Sannio: il Teatro romano di Benevento e l’Arena Musa» spiega il direttore Frascadore.