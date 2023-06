Cosa fare a Benevento, gli eventi della settimana

Domeniche armoniche

Per il programma musicale in villa comunale intitolato "Domeniche armoniche" domani sarà la volta del gruppo Viaggio Musicale con Agostino Napolitano al clarinetto, Michele Storti alla fisarmonica, Giulia Martiniello al pianoforte e Piermarino Spina alle percussioni. Dalle 18 in poi tanta buona musica dal vivo in villa comunale a Benevento.

Corpus Domini

Per il Corpus Domini Santa messa al Duomo di Benvento e processione eucaristica a seguire. Ne dà l'annuncio l'arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, che scrive in vista della solennità: "L'Eucaristia è sacramento di unità. In quel giorno daremo quindi un segno visibile di unità alla comunità cittadina. Non saranno celebrate, perciò, messe vespertine nelle chiese parrocchiali e nelle rettorie: l'unica Eucaristia, in cattedrale, alle 18.30, sarà presieduta dal vescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti residenti in città, diocesani e religiosi, assistita dai diaconi; ad essa sono invitati tutti i credenti, in particolar modo i religiosi e le religiose, i ministri straordinari dell'eucaristia, gli operatori pastorali, i membri delle associazioni, i fanciulli che nell'anno ricevono la Prima Comunione…". Dopo la celebrazione, la processione si snoderà per le vie del centro cittadino, fino a raggiungere la Villa comunale con un momento di adorazione e la benedizione eucaristica per tutti i presenti.

Giornate europee dell'Archeologia

Anche quest'anno, nel terzo fine settimana di giugno tornano le Giornate Europee dell'Archeologia. Per l'occasione l'Archeoclub di Benevento rinnova il suo impegno in favore della conoscenza del nostro patrimonio storico. L'appuntamento è alla Biblioteca Provinciale, al corso Garibaldi 47, con una mostra realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico di Benevento, dedicata alle 8 antiche porte di Benevento con ipotesi progettuali di ricostruzione delle porte scomparse, di cui ne sono rimaste soltanto due: l'Arco di Traiano e Port'Arsa.

La mostra, curata dai docenti Carmen Laudato e Maurizio Cimino, sarà visitabile dal 12 al 16 giugno, dalle 8.30 alle 13.00 e nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.45 alle 17.45. Martedì 13 giugno, alle ore 16:30, in mostra saranno presenti i curatori e il presidente Francesco Morante, per illustrare ai soci e ai visitatori i diversi progetti.