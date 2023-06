Gli appuntamenti a Benevento e dintorni

CIAK, MOTORE, AZIONE… LA LEGALITA’ IN UN CORTO

Questa sera alle 18.30 la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita l'incontro dal titolo "Ciak, motore, azione! La legalità in un corto". Introduce e modera il pomeriggio Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano con interventi delle docenti Anna Cinzia Lettieri, che nsegna lettere all'I.I.S. TELESI@ di Telese e Angela Ilenia Adamo, docente di lettere presso l'I.I.S. ALBERTI di Benevento e con Vincenzo Gallo, avvocato penalista. "Educare alla legalità permette innanzitutto di comprendere cos'è la legalità. Non si tratta solo del rispetto delle norme, la legalità è l'humus della coscienza collettiva che la scuola contribuisce a formare. Il senso di legalità sviluppa infatti nei ragazzi un'etica della responsabilità e pone le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, strumento efficace contro dispersione scolastica, microdelinquenza e bullismo nelle sue diverse forme". Proprio da questa tesi è nato il progetto video che viene presentato oggi a Telese Terme.

SI PRESENTANO I RISULTATI DEL PROGETTO ROSSOPICCANTE

Domani alle 18 nel centro polifunzionale di via Palmiro Togliatti a Castelpoto si presentano i risultati del progetto RossoPiccante, destinato alla produzione della salsiccia rossa tipica di Castelpoto, nota in tutta la regione e apprezzata anche nel resto d'Italia, allo scopo di analizzare le ricadute economiche del nuovo modello innovativo di suinicoltura.

Fondamentale sempre più, oggi, puntare su una filiera sostenibile con allevamenti non intensivi, nel rispetto dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale.

IL CUT UNISANNIO METTE IN SCENA "QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO"

Sempre il 15 giugno l'università di Benevento chiude il percorso di studi teatrali come ogni anno, con uno spettacolo del Centro Universitario Teatrale UNISANNIO porta in scena un nuovo spettacolo. L'appuntamento è per le 16.30 all'Auditorium Sant'Agostino, in Vico I Trescene, con la commedia "Questa sera si recita a soggetto", che indaga sull'autoritarismo del regista di teatro e i rapporti che intercorrono tra lui e gli attori.

15-16/06 CONVERSAZIONI AL MUSEO DEL SANNIO: DOPPIO APPUNTAMENTO

Per il ciclo di conversazioni al Museo del Sannio questa settimana si raddoppia: il 15 e 16 giugno Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, insieme all'avvocato Giuseppe Sauchella, amministratore unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita, ospiteranno giovedì alle 17 nell’auditorium del Museo del Sannio la professoressa Chiara M. Lambert, docente di archeologia cristiana e medievale nell’università di Salerno, per una relazione su "Le epigrafi dei principi e della nobiltà longobarda nelle collezioni museali di Benevento" e venerdì 16 giugno, sempre nell'auditorium del Museo del Sannio, la professoressa Silvana Rapuano, docente di archeologia cristiana e medievale all'università della Campania Luigi Vanvitelli per una relazione su "Archeologia e storia di un monastero medievale di Benevento: Sant'Ilario a Port'Aurea".

LA TESTA MARMOREA DELLA DEA ATENA ARRIVA AL MASNC

Dopodomani, il giorno 16, al Museo Nazionale Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio si celebra la fruttuosa attività d'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, condotta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha restituito al territorio beneventano un importante reperto archeologico: la testa muliebre marmorea raffigurante la Dea Atena, che verrà consegnato ed esposto al Mansc.

ADRIANO CON GLI ANGELI: OMAGGIO AD ADRIANO FIDA ALL’ARCOS

Sabato alle 16 si inaugura la personale del maestro Adriano Fida "Adriano con gli Angeli. Omaggio ad Adriano Fida", al museo Arcos di Benevento. La mostra, fortemente voluta e curata dal direttore artistico del museo Ferdinando Creta, con Francesco Creta e Italo Mustone e il supporto organizzativo di Pasquale Fida e Marco Dionisi Carducci, da un lato rende omaggio al pittore Adriano Fida, prematuramente scomparso all'età di 44 anni, il 1 ottobre 2022 e dall'altro documenta l'ultima stagione importante del grande artista. L'esposizione, infatti, comprende una quarantina di sue opere, di cui molte dell'ultimo periodo.

