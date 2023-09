Al via i lavori per la pista ciclabile che collegherà via G M Bosco alla biblioteca comunale

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà via G.M. Bosco alla biblioteca comunale, passando per piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, via Leonardo Da Vinci, viale Gallicola, viale Michelangelo e via Lodati.

Il progetto, che verrà realizzato con fondi Pnrr, rappresenta uno strumento per potenziare la mobilità alternativa (pedonale e ciclabile), in costante aumento ed estensione negli ultimi anni. Questo percorso ciclabile si somma a quanto già effettuato dall’amministrazione in corso Giannone, via Verdi e via Renella e precederà altri interventi che consentiranno di collegare tutte le zone della città.

Questa nuova pista ciclabile si collegherà a quella già esistente in corso Giannone e ha come finalità la connessione, ciclabile bidirezionale, della zona semiperiferica nord-est di Caserta al centro della città, incentivando l’utilizzo della bicicletta in sicurezza per gli spostamenti urbani da e verso questa zona.