Chiara Civello a Napoli, il tour «Sempre Così» fa tappa alla Galleria Toledo mercoledì 24 aprile

Mercoledì 24 aprile (ore 21:00), alla Galleria Toledo di Napoli, teatro stabile d'innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, fa tappa “Sempre Così”, il nuovo e speciale tour di Chiara Civello, che prende vita e titolo dall’omonimo brano pubblicato a ottobre scorso.

Composto e scritto insieme a Patrizia Cavalli, una delle voci più acute e amate della poesia italiana del secondo ‘900, il brano, iniziato insieme e finito nel 2022, poco dopo la scomparsa della poetessa, nasce dalla profonda amicizia tra le due donne, scavando tra la nostalgia, la commozione e la gratitudine.

“Sempre Così” diventa oggi il nome di questo nuovo ciclo di concerti che parte non a caso il 5 aprile proprio da Todi (Teatro Nido dell'Aquila), città natale della poetessa, e attraversa l’Italia facendo tappa a Napoli il 24 aprile.

La Costellazione Poetica disegnata da Chiara Civello in questo nuovo spettacolo vede la compresenza della musica con la poesia e il cinema, in un vero e proprio dialogo tra generi, in cui scie di autori contemporanei si intrecciano con l’eco proveniente dalle grandi penne del passato.

L’artista, da sola sul palco e accompagnata da pochi strumenti, pianoforte, chitarra e la sua inconfondibile voce, entrerà nelle diverse stanze dell’amore che la sua musica ha abitato nel corso degli anni. Attraversamenti tra musica poesia e immagini che propongono una riflessione dialettica tra vuoto e amore.

L'intera performance è realizzata in collaborazione con la regista francese Céline Sciamma (firma dei premiati “Tomboy” e “Ritratto della giovane in fiamme”). Ad aprire il sipario sullo spettacolo sarà infatti la visione di “This Is How a Child Becomes a Poet”, cortometraggio presentato in anteprima all’80esima Mostra del Cinema di Venezia. Un viaggio nelle stanze che furono la casa di Patrizia Cavalli e anche momentum che ha dato il la all’artista per finire la canzone lasciata incompiuta dalla poetessa. Sempre la regista francese darà visivamente forma e luce alle diverse stanze che Chiara Civello sceglierà di attraversare durante il live.

«Alternerò a canzoni di forma compiuta momenti di pura improvvisazione, con componimenti di poeti che gravitano intorno a Patrizia, come Sandro Penna e Emily Dickinson»: dice Chiara Civello. Accanto a loro emergerà anche la figura di scrittori contemporanei quali Emanuele Trevi, co-autore con lei di Perdiamoci (colonna sonora per la serie tv RAI “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”), e il pubblico sarà sorpreso da originali rielaborazioni, due su tutte quella di “Che cosa sono le nuvole”, nata dall’incontro tra Pasolini e Modugno; o “Fortissimo”, di Lina Wertmuller e Bruno Canfora.