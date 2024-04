Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

Cosa fare a Caserta nella prossima settimana? Ecco una lista di eventi e incontri sul territorio nella settimana dal 22 al 28 aprile 2024.

Cinema

Martedì per il Cineforum di Caserta film lab il Teatro Don Bosco di Caserta ospita Michele Riondino, che racconterà in collegamento come nasce “Palazzina Laf”, suo primo film come regista, e perché è ancora importante parlare dell’Ilva e delle sue conseguenze. Doppia proiezione alle 18.30 e alle 21.

Libri

Lunedì Salvatore Minieri presenta all’auditorium-teatro “Buon Pastore” di Caserta “Pane e Veleno”, il suo ultimo libro-inchiesta alla scoperta della pericolosità di alimenti e prodotti che consumiamo quotidianamente, ignari della loro nocività per la nostra salute.

Alla Libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere, martedì si presenta il libro-reportage “Il mostro ha gli occhi azzurri. Il delitto di Ponticelli” di Giuliana Covella.

L'autrice ne parla con il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni, l'avvocato Angelo Raucci e la giornalista Marilù Musto.

Le manifestazioni

Giovedì ad Alvignano il ritorno del Palio delle Contrade Alvignanesi. L’appuntamento in piazza Notarpaoli, dove le sette contrade della cittadina dell’Alto Casertano si sfideranno per conquistare il Labaro del Palio. Previsti giochi, sfilate in costume, musica, enogastronomia.

A Maddaloni da giovedì a domenica c’è la Festa del vino. In Borgo dell’Oliveto quattro giornate con spettacoli itineranti, musica dal vivo, giochi popolari e degustazioni.

Le sagre

A Squille mercoledì e giovedì si fa festa con la Sagra degli Asparagi. Ricca la proposta culinaria: un intero menù con piatti a base di asparagi raccolti nelle campagne circostanti, accompagnati dal vino Pallagrello. In programma anche un mercatino di artigianato e prodotti tipici.

Il teatro

Venerdì al teatro Ricciardi di Capua va in scena “Premiata Pasticceria Bellavista” di Vincenzo Salemme con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino. Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda.