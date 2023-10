Al posto di Toquinho arriva Tosca

La nuova stagione artistica musicale dell'Accademia di Santa Sofia verrà inaugurata il prossimo 27 ottobre, al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento, dalla cantante Tosca Donati, più nota al pubblico col solo nome di battesimo, in sostituzione del concerto artistico di Toquinho che si doveva tenere il 13 ottobre ma che è saltato per problemi di salute dell'artista brasiliano. Il pr

imo appuntamento della prestigiosa kermesse, è previsto dunque per il venerdì 27 con Tosca, artista di classe, musicista e intellettuale raffinata, con una lunga carriera alle spalle, fatta di contaminazione e ricerca, in meraviglioso equilibrio tra musica e teatro-canzone, tra perfezione ed emozione.

L'attrice e cantante porta in scena il Tosca Quintet, titolo del mini-tour che porterà Tosca a Benevento: un viaggio nelle sperimentazioni musicali di un vasto repertorio rivisitato e riarrangiato in una versione pensata su misura per violoncello, chitarra, pianoforte, percussioni e voci, attingendo alla cultura musicale e strumentale di tutto il mondo.

L'accademia di Santa Sofia fa sapere che chiunque abbia acquistato il biglietto per il concerto di Toquinho potrà usare lo stesso biglietto per accedere al concerto di Tosca, o, se preferisce, potrà chiedere il rimborso seguendo la procedura direttamente sul sito www.clappit.com se l'acquisto è stato effettuato online, o presso la libreria Ubik LiberiTutti se l'acquisto è stato effettuato in loco.

Per informazioni potete contattare l'accademia al numero telefonico 0824/1901208, o via email a: accademiadisantasofia@alice.it, oltre che sui social Instagram e Facebook.