A Buonalbergo la seconda edizione di "Radicarsi"

Tutto pronto per la seconda edizione di "Radicarsi – Andare verso sud", evento in programma a Buonalbergo dal 9 settembre al 22 ottobre prossimi.

La manifestazione è organizzata dalla Compagnia Balletto di Benevento insieme al centro studi Carmen Castiello, l'associazione Sud Francigena e il gruppo teatrale Buonalbergo, e rappresenta un incontro tra le arti della danza, del teatro e della fotografia per valorizzare l'intero territorio del borgo sannita.

Il programma si articola fra laboratori, spettacoli, concerti, proiezioni e tante altre manifestazioni di comunicare attraverso l'arte.

Sabato mattina si parte con i laboratori coreografici, curati dal centro studi Carmen Castiello, e il trekking urbano a cura dell'associazione Sud Francigena, mentre nel pomeriggio ci sarà un laboratorio ludico-artistico dedicato ai bambini e incentrato sulle danze tradizionali del Sud Italia.

Domenica concerto all'alba del gruppo "I Fujenti" presso la Terrazza di via Roma a Buonalbergo e domenica sera, alle 20.30, in piazza Michele De Juliis andrà in scena lo spettacolo "Mare Dentro", omaggio a Pino Daniele già eseguito in anteprima durante il Festival Benevento Città Spettacolo.

Ad ottobre sono previsti interessanti workshop fotografici e la rassegna di cinema, a cura di Kinetta Spazio Labus, con numerose proiezioni.

Tutti gli eventi sono gratuiti.