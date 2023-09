Nuovo riconoscimento per l'oncologo Ascierto

Il noto dottore Paolo Ascierto, oncologo, originario di Solopaca e in servizio all'ospedale Pascale di Napoli, è ormai famoso in tutto il mondo, soprattutto dopo la sua straordinaria impresa realizzata nel periodo del Covid-19.

Il dottore Ascierto, infatti, era nell'équipe che ha somministrato a due pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli il Tocilizumab, un farmaco solitamente utilizzato nella cura dell'artrite reumatoide, con inaspettato successo. Durante la pandemia si è visto che il farmaco era efficace nel trattamento della polmonite interstiziale ed è stato autorizzato poco dopo anche dall'Aifa.

Il dottore che ha regalato la speranza a tutti noi in un momento difficilissimo come quello della pandemia e che ha portato la Campania all'avanguardia nella ricerca, ha ricevuto oggi un ulteriore riconoscimento: secondo l'H-index di Scopus, uno degli indici più importanti per determinare l'autorevolezza di uno specialista, il punteggio di Ascierto è pari a 100.

Il calcolo combina diversi fattori, dal numero di pubblicazioni effettuate alle citazioni ricevute: il 100 del professor Ascierto lo pone tra gli esperti più influenti al mondo in campo medico.