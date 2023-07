Successo sportivo beneventano al Triathlon di Potenza

Weekend di grandi soddisfazioni per la Asd Kronos Triathlon Team di Benevento che ha esordito nel settore giovanile al Triathlon Super Sprint di Potenza di domenica 23 luglio con gli atleti Serena D'Andrea, per la categoria ragazzi, Francesca Melone sempre per la categoria ragazzi e Nazzareno Cocchiaro, vincitore anche della gara di nuoto nella categoria Juniores, dove si è piazzato al primo posto.

Sempre a Potenza anche i nuotatori sanniti di livello master hanno conquistato una pioggia di podi, con Luigi Tedesco che si è classificato 3° assoluto, Agostino Viglione al 1° posto e Marco Salierno al 3° posto per la categoria M1 e Castaldo 2° Cat S4.

Nello stesso weekend un altro successo sportivo è quello ottenuto da Mauro Covotta all'EagleXMan 113 tenutosi a Campo Imperatore, che porta a casa il triathlon estremo su distanza media. Mentre al Triathlon sprint di Bracciano Domenico Rosa chiude 3° nella categoria S1 dopo aver fatto segnare il miglior tempo nel nuoto ed il presidente Stefano Titi festeggia la sua settantesima gara di triathlon.