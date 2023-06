Gli eventi del ricco weekend a Benevento

UNISANNIO – VIA APPIA. REGINA VIARUM

Per gli eventi targati Unisannio legati alla candidatura dell'Appia a patrimonio dell'Unesco, domattina alle 10 l'artista Roberto Paci Dalò e la coordinatrice del Comitato scientifico Candidatura UNESCO Via Appia, Angela Maria Ferroni, dialogano con i docenti e i dottorandi del Corso di Dottorato di Ricerca in "Persona, Mercato, Istituzioni" nell'aula Ciardiello del Dipartimento DEMM in Via delle Puglie. Il dibattito riguarderà gli itinerari di candidatura all'iscrizione nella lista del Patrimonio Unesco.

PIANTUMAZIONE ALBERI AL TEATRO ROMANO

Sempre domani alle 10, ma in piazza Teatro Romano, il Club Lions Benevento Host e il Club Lions Benevento Arco Traiano, in collaborazione col comune di Benevento, doneranno alla città nove alberi di Prunus, grazie al progetto "Piantiamo Alberi – Gli alberi sono la nostra assicurazione per la vita" che consentirà ad una piazza simbolo del capoluogo sannita di diventare ancora più bella e accogliente.

PER IL CICLO CONVERSAZIONI CON… (PER I 150 ANNI DEL MUSEO DEL SANNIO)

Domani pomeriggio il ciclo di conversazioni al Museo del Sannio prosegue con un incontro dedicato ad Alessandro Manzoni, di cui quest'anno si celebra il 150° anniversario della morte.

Il tema del panel è "Manzoni padre della patria: poetica, politica, pensiero" con la professoressa Teresa Agovino (docente Pegaso) e l'introduzione del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

PATRIZIO OLIVA ALL'UNISANNIO

Ancora un appuntamento organizzato da Unisannio: domattina alle 11, nella sala conferenze del Rettorato dell'Università degli Studi del Sannio, in Piazza Guerrazzi a Benevento, si firma il Protocollo d'intesa tra UNISANNIO e CONI - Comitato Regionale Campania - per la promozione e alla diffusione della pratica sportiva con le firme del rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora e del presidente del CONI Campania Sergio Roncelli. Nell'occasione saranno presentati i Master di I e II livello in governance e management dello sport Unisannio, illustrati dal direttore del Dipartimento DEMM UNISANNIO Gaetano Natullo, dal responsabile scientifico dei master Fabio Amatucci e da Manfredo Fucile del comitato tecnico. Modera il direttore generale dell'università del Sannio Gianluca Basile. Ospite d'eccezione il campione olimpico e campione del mondo di pugilato Patrizio Oliva.

PRESENTAZIONE LIBRO TU CI CREDI AL CASO?

Ancora domani, giovedì 29 giugno e sempre all'Unisannio, ma di pomeriggio, si torna nella sala riunioni di Palazzo S. Domenico (Rettorato) alle 17.30 per la presentazione del libro di Mabj Bosco "Tu ci credi al caso?" (Aporema edizioni). Dialogherà con l'autrice Nicola Sguera, con i saluti del Rettore Gerardo Canfora.

LEGALITÀ È … CULTURA DELLE ISTITUZIONI

Alle 16 in aula Ciardiello, in via delle Puglie (dipartimento DEMM) si terrà l'incontro "Lotta alla mafia nelle istituzioni: l’esempio di Piersanti Mattarella" con Giovanni Grasso, portavoce e consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, in collegamento da Roma. L'iniziativa, nell'ambito del progetto Legalità è cultura finanziato dal MUR, nel filone dedicato a "Legalità è … cultura delle istituzioni", racconta l'esempio di Piersanti Mattarella nella lotta alla mafia, assassinato la mattina del 6 gennaio 1980.

PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA "LE STREGHE ANCORA IN VOLO"

Infine per concludere al fresco questo giovedì pieno di eventi a Beneventi, c'è una bella serata alla Fagianella – centro sportivo in Contrada San Liberatore - dedicata alla magia. La serata si apre alle 20.30 nello spazio cinema con la presentazione della rivista "Le streghe ancora in volo", curata dall'Archeoclub di Benevento e patrocinata dalla Fondazione Terre Magiche Sannite, con una successiva performance, su testo di Francesco Morante, dal titolo "L'accademia delle streghe", interpretata dagli attori Maria Rosaria Marotti e Peppe Barile, che narrano di sabba, di processi, di femministe, di seduzione, di liquori, di erbe e di noci e altro ancora…

CONCERTO NOTTURNO - CHOPIN

Venerdì sera alle 20 all'auditorium San Vittorino di Benevento, spazio alla musica classica con il Concerto - Recital per pianoforte e due voci recitanti, dal titolo "Concerto Notturno, Chopin - Una Storia d'amore" spettacolo dedicato alla musica e al genio di Frederick Chopin e alla sua storia d'amore con la scrittrice George Sand. L'evento chiude definitivamente la Stagione Artistica 2023, promossa da Accademia di Santa Sofia insieme a Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante. Le Voci recitanti saranno quelle di Maresa Calzone e Monica Carbini, che ne ha curato anche adattamento testi e regia. Al Pianoforte il Maestro Antonio Roccia.

SANNIO MUSIC FEST – JOE BARBIERI

La serata inaugurale del Sannio Music Fest al Teatro Romano col pianista fiorentino Alessandro Lanzoni è stata perfetta. Ora è la volta di Joe Barbieri che, per i suoi 30 anni di carriere ospiterà sul palco molti grandi amici come Fabrizio Bosso, Ghemon e tanti altri ancora. L'appuntamento è per venerdì 30 giugno ore 21 al teatro Romano di Benevento.

Per segnalare mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it