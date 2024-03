Montemiletto, maxi-piano di contrasto allo spaccio e ai furti: controllate 600 persone

Maxi-piano di controlli da parte dei carabinieri in Valle Ufita e a Montemiletto. Circa un centinaio le pattuglie che la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha messo in campo sul territorio per il contrasto ai furti e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di tali servizi sono state verificate oltre 600 persone e, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, sono state eseguite varie perquisizioni sia veicolari sia presso le abitazioni di alcuni pregiudicati di Montemiletto, Sturno e Taurasi. Denunciato anche un salernitano per una truffa online ai danni di un cittadino irpino: aveva pubblicato su internet l’annuncio di vendita di un motore per 1.600. Incassato il denaro, si è reso irreperibile. Ma è stato scoperto e deferito.