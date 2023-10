Destinataria del Premio Guido Dorso 2023, la giovane dottoressa Giovanna Sebastianelli di Guardia Sanframondi è stata premiata al Senato della Repubblica per una tesi di laurea magistrale sui percorsi di rigenerazione urbana nelle aree interne.

La neolaureata all'università del Molise nel corso di laurea magistrale in Management del Turismo e dei Beni Culturali, nonché dottoranda in Ecologia e Territorio presso il medesimo ateneo, a soli 25 anni è stata insignita del Premio "Guido Dorso", riconoscimento assegnato annualmente agli autori di opere inedite che, con studio e ricerche, mettono in luce le potenzialità culturali, economiche e produttive del Mezzogiorno d'Italia.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano, alla 44° edizione, nella sede del Senato della Repubblica, con importanti nomi della cultura e della ricerca scientifica, tra i quali Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale, Andrea Graziosi, ordinario di storia contemporanea

presso la Federico II di Napoli e tanti altri.

Giovanna ha conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'università del Molise, presidio culturale nelle aree interne di nuova istituzione presieduto dal Rettore Luca Brunese, che negli ultimi anni si è contraddistinto per una forte crescita in termini di funzioni ma anche di prestigio, facendo onore alle università del Mezzogiorno.