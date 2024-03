Tentata truffa ad anziana, fermati e denunciati

Non è caduta nella trappola dei truffatori e ha contribuito a farli fermare e denunciare. Protagonista dell'episodio una 80enne di Cusano Mutri alla quale due uomini avevano insistentemente provato a rifilare una batteria di pentole che poi, ritrovate nella loro auto, sono risultate contraffatte.

La donna, insospettita e allarmata dalle loro pressioni, ha allertato la Polizia segnalando il tipo di auto sulla quale i due viaggiavano. Il veicolo, dopo una mirata e capillare ricerca, veniva intercettata e bloccata mentre viaggiava in direzione di Napoli, sulla fondovalle Isclero nel territorio di Melizzano.

A bordo due persone, residenti nella provincia di Napoli, entrambe gravate da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e, in particolare, per truffa.

I due, in evidente stato di agitazione, si sono qualificati rappresentanti di un’azienda di pentole in zona per motivi di lavoro. Considerata la precedente segnalazione di tentata truffa, è stata effettuata una perquisizione personale estesa al veicolo nel cui bagagliaio c'erano due batterie di pentole e un set di 8 coltelli da cucina. Pertanto è scattata la denuncia per il tentativo di truffa.