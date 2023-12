Telethon Cup, i Forum giovanili per la ricerca

Nella palestra comunale «Cosimo De Cicco» di Casalduni, è andata in scena la seconda edizione della Telethon Cup, un torneo di calcio a 5 tra i forum dei giovani sanniti il cui incasso è stato devoluto alla omonima fondazione. Un evento organizzato dal coordinamento provinciale del Forum dei Giovani con il patrocinio della Provincia. Hanno partecipato al torneo 7 Forum della provincia (Casalduni, Fragneto Monforte, Cautano, San Marco dei Cavoti, Apice, Torrecuso e Ponte), con una quota di iscrizione destinata alla raccolta fondi. In campo le squadre si sono confrontate in match da 20 minuti a eliminazione diretta.

A portarsi a casa il trofeo sono stati i ragazzi del Forum dei Giovani di Fragneto Monforte.

Il coordinamento dei Forum ha ringraziato «tutti i partecipanti, in particolare i padroni di casa di Casalduni per l'ottima organizzazione e l'accoglienza, e l'amministrazione comunale per la disponibilità delle strutture, la Pro Loco Casalduni, Gruppo Folk Fontanavecchia ed infine la Provincia per il patrocinio all'evento. Un grande risultato ottenuto in favore della ricerca, ma la lotta alla malattie genetiche rare non si ferma qui. Bisogna donare per la ricerca, donare per dare una speranza a chi lotta ogni giorno contro le malattie genetiche rare».