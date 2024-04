Allarme e paura in via Enrico Cocchia al Rione Libertà, dove la strada continua a sprofondare con l'apertura di piccolissime crepe. Nell'ultima verifica è stato accertato che il piano si è abbassato ancora di più, tra i 7 e 10 centimetri rispetto all'ultima rilevazione effettuata verso la fine della scorsa estate dai tecnici comunali. Nelle scorse ore è stato direttamente l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello, insieme al dirigente del settore Antonio Iadicicco, ad effetturare il sopralluogo dopo una serie di nuove segnalazioni dei residenti.

APPROFONDIMENTI Mastella: «Sui Fondi di coesione basta ping pong nelle aule di giustizia» Banchetto di «Schierarsi» per la Palestina La storia in vetrina: Lapidarium, ecco i «magnifici dieci»

Alla luce del peggioramento della situazione strutturale è stato deciso di affidare i lavori ad una impresa specializzata, per la sistemazione in via anticipata e urgente rispetto a quanto programmato. «Seguiremo un iter diverso ha assicurato Pasquariello considerato che ci sono le condizioni per dichiarare urgenti i lavori in via Cocchia che stiamo monitorando da diversi mesi e non a caso era al primo posto nella lista di interventi previsti in città per la sistemazione di strade. Posso confermare che in tempi brevi sarà insediato il cantiere per operare. Personalmente sono stato anche nei mesi scorsi a visionare l'arteria. Indubbiamente l'attraversamento con auto o ciclomotori crea disagi con piccoli sbalzi. Per quanto concerne le preoccupazioni e le apprensioni manifestate anche in passato da residenti e automobilisti che temono si verifichi l'apertura di qualche voragine, come già detto più volte, i tecnici su mio preciso mandato mi hanno riferito dopo attenti sopralluoghi che non c'è una situazione di pericolo imminente».

L'emergenza di via Cocchia con ben quattro avvallamenti estremamente pericolosi che con il passare delle settimane aumentano sempre di più come accertato da rappresentanti di, al di là delle assicurazioni non fa stare tranquilli molti residenti. «Già da alcuni mesi dice il pensionato Gennaro Russo per tornare a casa con l'auto percorroe poi evitato il tratto degli avvallamenti vado in direzione via Cocchia. È un giro più lungo ma mi sento più tranquillo. E come me anche altri residenti stanno evitando quel tratto, sperando che dopo anni dal manifestarsi di questa situazione ci sia un intervento adeguato». Queste le parole dell'imprenditrice, residente nella zona, Giovanna Collarile: «A parte la paura, se si transita con auto o motorini si è sottoposti a sbalzi inusuali. Ormai è impercorribile». A determinare l'ulteriore abbassamento, stando al parere di alcuni addetti ai lavori influisce il fatto che l'arteria è percorsa da centinaia di auto al giorno ed in tutte le ore, oltre che da mezzi pesanti. Per la cronaca non è stata ritenuta necessaria la chiusura al traffico. Questa soluzione, però, alla luce delle ultime novità sembra scongiurata perché secondo i tecnici non ricorrono gli estremi.

Pasquariello, intanto, ha assicurato che è in dirittura d'arrivo l'iter per affidare i lavori anche per le altre strade cittadine che versano in condizioni precarie nell'ambito del progetto finanziato con i fondi rinvenienti dalla rinegoziazione dei mutui. Si tratta di 1 milione di euro per quest'anno di cui una metà sarà utilizzato per le vie del centro e l'altra le contrade e stessa ripartizione anche per l'anno prossimo.

«Confermo che il pacchetto di interventi per la sistemazione di strade in città e periferia ha spiegato l'assessore è stato aggiudicato. È stata espletata la procedura di gara e come da prassi sono in corso le richieste dei requisiti delle ditte che hanno vinto i due bandi presso uffici ed enti, dopodiché si andrà al via dei lavori che lo ribadisco prevedevano proprio via Cocchia al primo posto e comunque circa il 70% degli interventi concentrati al Rione Libertà, come via Firenze, Santa Maria degli Angeli ed altre zone secondo un cronoprogramma preparato dai tecnici incaricati».