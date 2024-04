Banchetto di «Schierarsi» per la Palestina

L’associazione «Schierarsi», fondata da Alessandro Di Battista, torna in piazza a Benevento domenica 14 aprile per dare nuovo impulso alla raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare, avviata il 28 gennaio scorso, con la quale si chiede all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina come Stato sovrano.

«La Palestina - spiegano gli attivisti beneventani - oggi è riconosciuta come Stato da un numero di Paesi che rappresenta circa l’80% della popolazione mondiale, pari a più del 70% dei membri delle Nazioni Unite.

Ad essi sta per aggiungersi il Governo spagnolo. Il nostro Paese non fa parte di questa nutrita maggioranza: chiediamo che anche l’Italia riconosca lo Stato della Palestina. Ad oggi sono state raccolte 35.000 firme su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è raggiungere almeno 50mila firme certificate».

A Benevento domenica dalle 16.30 alle 20.30 ci sarà dunque un banchetto di raccolta firme lungo il Corso Garibaldi, nei pressi del Museo Arcos. «Chiediamo il sostegno di tutti - è l'appello di "Schierarsi". È nostro dovere fare il massimo per sostenere un popolo ed i suoi diritti. Lo dobbiamo alle circa 35.000 vittime della società civile morte nella Striscia di Gaza, di cui 12.300 sono bambini. In pochi mesi sono morti più bambini che in tutte le guerre nel mondo degli ultimi 4 anni».