Forum dei giovani, sprint di Natale per il rinnovo

A San Salvatore Telesino l'anno si conclude all'insegna della grande attenzione alle fasce giovani e giovanissime della popolazione. Giovedì 21 dicembre è in programma l’elezione dei componenti del Forum dei giovani. Il seggio sarà operativo tra le 10 e le 19 presso la sala consiliare del Municipio. Quanti volessero candidarsi per essere eletti nell’assemblea (la possibilità è rivolta a coloro che hanno tra i 16 e i 34 anni) potranno presentare la candidatura entro le 13 di mercoledi 20 dicembre o manualmente al protocollo del municipio o a mezzo mail/pec (estremi che sono disponibili nel corpo dell’avviso pubblico scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di San Salvatore Telesino).

Dai ragazzi del Forum ai piccoli di «A Christmas Carol».

Sono aperte le iscrizioni, infatti, per la terza edizione del progetto tarato sulla fascia 5-11 anni. Per loro il Comune di San Salvatore telesino mette a disposizione attività ludiche e socio-educative che si svolgeranno presso l’asilo nido «Il Piccolo Principe» dal 23 dicembre al 5 gennaio. Il termine per le iscrizioni scade mercoledi 20, e sarà possibile effettuarle o a mezzo mail/pec o direttamente all’Ufficio Protocollo.