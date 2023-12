«Urgente interdizione precauzionale al traffico veicolare e pedonale» per l'area adiacente a via Federico Fellini. Lo stabilisce l'ordinanza emessa nelle scorse ore dal sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano. Il tratto in questione si trova nella parte alta del centro telesino e riguarda lo spiazzo situato di fianco alla strada che collega la zona denominata «Corrado» a via Cerreto, ovvero la provinciale che da San Salvatore conduce nella cittadina titernina. L'area si trova nelle vicinanze di alcuni fabbricati ed è attraversata, nel sottosuolo, dal canale «Scocchera». Si tratta di un'interdizione motivata da una nota giunta all'ente di via Gioia da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco il 12 dicembre scorso, dopo la richiesta da parte del Consorzio di Bonifica del Sannio-Alifano di verificare le condizioni di sicurezza di un tratto del canale «Scocchera». Nell'ordinanza comunale, si legge che i caschi rossi hanno «riscontrato e confermato la presenza di una deformazione del manto stradale». Da qui, dunque, l'invito rivolto all'autorità comunale finalizzato a «interdire precauzionalmente il transito pedonale e veicolare nella zona dove si è verificato l'avvallamento, nonché a diffidare chi di dovere affinché esegua tutte le verifiche e i conseguenti lavori necessari al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità».

Un problema, quello riscontrato lungo via Fellini, sviluppatosi probabilmente dopo gli eventi alluvionali che hanno riguardato nei mesi scorsi, in particolare a giugno, proprio il canale «Scocchera», che in quel tratto e poi più a valle, in zona «Civitella» e piazza Salvatore Pacelli, era esondato. L'acqua, penetrata con furia in alcune abitazioni, aveva provocato danni e paura. Anche due anni prima, cioè nel novembre del 2021, lo «Scocchera» era esondato, tanto che alcune abitazioni di via Corrado furono evacuate in via precauzionale e anche in quel caso l'acqua, dopo aver «sfondato» la copertura in cemento, penetrò all'interno delle case. L'ordinanza firmata dal sindaco Romano è stata inoltre trasmessa anche al Consorzio di Bonifica, che è proprietario del canale. Nel mirino interventi che dovranno garantire la sicurezza dei cittadini che vivono sia in zona che più a valle.

«Nei giorni scorsi - ha sottolineato il primo cittadino di San Salvatore Telesino - c'è stato il sopralluogo dei vigili del fuoco, che hanno preso atto dell'avvallamento creatosi e in via precauzionale hanno chiesto l'interdizione dell'area, che è in parte già recintata. Ulteriori verifiche saranno effettuate nei prossimi giorni e poi sarà l'ente consortile a dover effettuare i lavori di messa in sicurezza della zona. Lo straripamento del canale ha dunque provocato qualche danno a cui va posto rimedio procedendo con urgenza - ha concluso Romano -, sempre al fine di garantire la sicurezza dei cittadini».