Benevento, l'assemblea Samte approva la tariffa rifiuti: «L'importo sarà ridotto»

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica che l'Assemblea dei soci della società partecipata Samte ha approvato la tariffa rifiuti di competenza del segmento provinciale, riducendo - come sottolineato in una nota diffusa dalla Rocca dei Rettori - l'importo rispetto al passato. Se, infatti, per l'anno 2022 la tariffa ammontava a 6,66 euro e per il 2023 a 6,50 euro, in sede di assemblea Samte è stato stabilito che, per il 2024, essa resta fissata a 6,20. «In buona sostanza - continua la nota - si è riusciti a far risparmiare ai cittadini sanniti 0,46 euro rispetto a quanto determinato circa un anno e mezzo fa. Tale significativa riduzione è stata possibile grazie a un'oculata gestione e riduzione degli sprechi contemporaneamente alla riorganizzazione tecnico-amministrativa della società che gestisce una parte del ciclo dei rifiuti della Provincia. Ora si punta alla rifunzionalizzazione dello Stir di Casalduni e, nelle more di questa, a una stazione di trasferenza per riavviare il ciclo rifiuti sul territorio».

Ovviamente, ha osservato il presidente Lombardi, la Provincia di Benevento e, per essa, la Samte, continuano a gestire il ciclo provinciale dei rifiuti in supplenza, anche al fine di tutelare il primario interesse di tutela ambientale del territorio e degli stessi cittadini.