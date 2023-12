Martedì si torna in aula: bilancio alla prova del Consiglio

Il presidente del Consiglio comunale Renato Parente ha convocato, per il giorno 19 dicembre 2023 alle ore 9,30 presso l’aula di Palazzo Mosti, una seduta del Consiglio comunale. Si terrà in modalità mista, per la trattazione di diveri argomenti: l'adozione di variante semplificata per la realizzazione di un parcheggio a raso di

uso pubblico in località C.da San Vito; la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e la ricognizione

partecipazioni possedute–esercizio 2022.

Ci sarà poi la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025; approvazione documento unico di programmazione 2024-2026; riconoscimento di diversi debito fuori bilancio; divieto di rilascio volontario di lanterne cinesi, coriandoli di plastica, palloncini in gomma e similari riempiti con gas più leggeri dell’aria o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell’ambiente nonché dei nastri colorati che li trattengono.