Il Pd: «Santa Maria degli Angeli, problemi irrisolti»

Santa Maria degli Angeli, meritano ascolto e attenzione gli inquilini delle palazzine di proprietà comunale, ma finora non è andata così. Lo sottolinea il gruppo consiliare del Pd a palazzo Mosti, che in una nota scrive: «Esistono tante Benevento nella nostra città. E spesso si tratta di realtà dimenticate o addirittura abbandonate dalle istituzioni. Prendiamo il caso di Santa Maria degli Angeli. Per mesi i residenti di uno dei condomini di proprietà comunale hanno reclamato un briciolo di attenzione. Lo hanno fatto sollecitando noi, consiglieri comunali ma anche i media e la stampa. Sono intervenuti tutti, tranne il Comune di Benevento».

Non sono bastate, dunque, «le immagini di un portone rotto, con via vai di estranei anche nelle ore della notte, la denuncia del sistema elettrico saltato, di un citofono che non funziona da anni o il ritrovamento di un materasso nello scantinato, diventato evidentemente la residenza di ignoti.

A palazzo Mosti non si è smosso nessuno. Come se non meritassero ascolto le richieste portate da un condominio abitato da famiglie e persone anziane».

Secondo i consiglieri dem «il Comune doveva solo nominare l’amministratore. Ma a distanza di mesi non lo ha fatto. E agli inquilini non è restato che autotassarsi per limitare i disagi e i pericoli. A loro va il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza. Nella speranza che presto le luci di questa città possano accendersi ovunque e per tutti».