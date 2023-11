Fioretti: lamponi storici “spariti" da ormai 7 anni

Lampioni storici dei giardini Piccinato, «a 7 anni dalla rimozione il Comune non sa dirci quando e se saranno reinstallati». Lo ha denunciato Floriana Fioretti, capogruppo del Pd a palazzo Mosti, al termine del “question time” tenutosi questa mattina. Tra le interrogazioni che attendevano risposta, per l'appunto, anche quella presentata dall'esponente democrat lo scorso maggio.

«Assieme ai colleghi del mio gruppo e degli altri gruppi di opposizione, chiedevo quando sarebbero stati installati nuovamente i lampioni dei Giardini Piccinato, che rappresentano un patrimonio storico e artistico per la città e per tutti i beneventani» spiega la consigliera. «Sono stati rimossi nel 2017 - ricorda - e all'epoca il sindaco assicurava che si trattava di un provvedimento di breve durata per consentirne il restauro.

Poi non se ne è saputo più nulla».

«Comprendiamo che il tempo è una concezione relativa e personale - ironizza l'esponente dell'opposizione - ma sette anni per decidere il destino di quei lampioni sono troppi, decisamente. Speravamo, per questa mattina, di saperne qualcosa in più ma la risposta dell'assessore competente non ha introdotto alcun elemento di novità. Insomma: quei lampioni sono finiti nel dimenticatoio, come tante, troppe altre cose perse nel personalissimo concetto temporale di questa amministrazione».